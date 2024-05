Szok, co powiedział o Andrzeju Dudzie ten poseł KO! Podsumował go w całości...

Prezydent Andrzej Duda z pewnością nie ma lekko, będąc na cenzurowanym. Niebawem jego prezydentura dobiegnie końca. A zatem będzie musiał zastanowić się nad dalszymi krokami w karierze. Nie ulega wątpliwości, że jego przyszłość może zależeć w dużej mierze od obecnych działań i decyzji politycznych. Europoseł Koalicji Obywatelskiej Krzysztof Brejza nie wahał się wyrazić swojej szczerej opinii na ten temat. Krytykuje on Andrzeja Dudę za tzw. polityczne niezdecydowanie.

– Andrzej Duda szuka też swojego miejsca w środowisku PiS-u i cały czas zastanawia się, jak się odnaleźć po możliwym odejściu z aktywności politycznej Jarosława Kaczyńskiego – mówił Brejza „Onet Rano.". Polityk KO odniósł się także do poniedziałkowego spotkania prezydenta z premierem Tuskiem.

Express Biedrzyckiej - Krzysztof BREJZA Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

– Pan prezydent ma specyficzne podejście do premiera Tuska i do zwycięstwa koalicji demokratycznej – stwierdził, bo jego zdaniem prezydent Duda „cały czas szuka ustawienia w tym układzie nowym politycznym”. – Widać, że Jarosław Kaczyński tej polityki bieżącej PiS-u nie ogarnia. Widać, że bulteriery i różne frakcje wewnątrz partii układają się na przyszłość – dodał europoseł.

Brejza odniósł się także w wywiadzie do byłego premiera Mateusza Morawieckiego. – Jego wizyta u Viktora Orbana i obściskiwanie się z politykami antyunijnymi jest rzeczą haniebną!– zaznaczył. – Jak można jechać do Viktora Orbana, jechać do Budapesztu w sytuacji, w której Węgry sukcesywnie blokują pomoc dla Ukrainy – Ukrainy, która się wykrwawia, by dołączyć do Unii Europejskiej? – pytał z oburzeniem Krzysztof Brejza.

W galerii poniżej zobaczysz europosła Krzysztofa Brejzę z żoną: