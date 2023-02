Szczyt lizusostwa?! Mejza totalnie odleciał. Ludzie martwią się, czy wszystko z nim dobrze

Skandaliczna propozycja Macrona i Scholza. Co usłyszał Zełeński?

Łukasz Mejza chyba ciągle ma nadzieję na to, że znajdzie się na listach wyborczych. Polityk zyskał wątpliwą sławę, gdy Wirtualna Polska opublikowała artykuł wskazujący, że spółka Vinci NeoClinic, którą zakładał m.in. Łukasz Mejza, obiecywała leczyć pacjentów na nieuleczalne przypadłości metodami niemającymi medycznego uzasadnienia. Ten twierdził jednak, że padł ofiarą pomówień i zorganizował dziwaczną konferencję, na której jego wspólnik... wstał z wózka inwalidzkiego. Wszyscy myśleli, że to koniec kariery politycznej posła, ten jednak ciągle walczy. Ostatnio zaatakował nawet Marylę Rodowicz, która skrytykowała PiS. - Pani Marylko! To, że Polska, pod rządami PiS, rozwija się w rekordowym tempie i szanuje tradycyjne wartości Pani przeszkadza? A Festiwal Piosenki Radzieckiej nie przeszkadzał, tak? - napisał na Twitterze.

Łukasz Mejza: Niech żyje Prezes Kaczyński

Tym razem Łukasz Mejza wzbił się na wyższy poziom lizusostwa. Europoseł Łukasz Kohut w rocznicę napaści Rosji na Ukrainę wskazał, że "Kijów cały czas się trzyma", Finlandia i Szwecja wkrótce wejdą do NATO, a "UE uniezależnia się energetycznie od Kremla". Mejza uznał, że te słowa są dobrym pretekstem do zamieszczenia kolejnego wpisu. "Zapomniałeś dodać: A to wszystko dzięki konsekwentnej postawie Polski pod rządami Zjednoczonej Prawicy! Niech żyje Polska! Niech żyje Prezes Kaczyński! " - napisał były wiceminister sportu. Ludzie czytający post w wulgarnych słowach odpowiedzieli posłowi. Część z kolei martwi się o zdrowie Łukasza Mejzy. "Połóż się" - poradził rzecznik prasowy PSL Miłosz Motyka. Pewna grupa internautów jednak pozytywnie zaraegowała na wpis. Brawo. "Niech nam zyje 100 lat, a Zjednoczona Prawica wytępi lewactwo raz na zawsze" - emocjonował się jeden z użytkowników Twittera.

