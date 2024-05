Szczere wyznanie córki Jadwigi Staniszkis. Tak Kaczyński miał się zachować po śmierci socjolożki

Wybory do PE. Trzecia Droga ujawniła hasło wyborcze

Jadwiga Staniszkis cieszyła się dużym uznaniem jako socjolożka. Wiele osób doceniało ją także jako publicystkę oraz wykładowczynię akademicką, a niektórzy uważali, że jest powiązana z PiS. Po śmierci profesor jej córka Joanna Staniszkis opisała, jak było naprawdę w wywiadzie. Powiedziała między innymi, co łączyło socjolożkę z Jarosławem Kaczyńskim.

- Mama nigdy nie wspominała o Jarosławie Kaczyńskim. Myślę, że kiedyś się lubili, ale bardziej szanowała jego brata, bo miał inny charakter. Może uda mi się kiedyś porozmawiać z prezesem PiS o jego relacji z mamą - powiedziała w rozmowie z "Wprost".

Joanna Staniszkis wspomniała także o reakcji polityków PiS na śmierć matki. Jak się okazało, nie wszyscy godnie pożegnali Jadwigę Staniszkis. - Jarosław Kaczyński nie wysłał nawet wieńca na pogrzeb mojej mamy i nikt z tego środowiska, oprócz współpracownika Andrzeja Dudy, nie przyjechał jej pożegnać - wyznała.

Córka słynnej socjolożki pracuje nad książką, która opowie o życiu Jadwigi Staniszkis. Podzieliła się kilkoma szczegółami. - Wstępnie pomyślałam o podtytule: "Jak Jadwiga Staniszkis wspierała PiS, miała już początki Alzheimera", a więc tak od 2007. To wówczas zaczęła tracić umiejętność krytycznego myślenia, brała wszystko na wiarę - mówiła.

Co Jadwiga Staniszkis uważała na temat obecnego premiera Donalda Tuska? Jak się okazuje nie była jego sympatyczką, zdecydowanie bardziej ceniła prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego.

- Raczej się nie wypowiadała się w superlatywach o Donaldzie Tusku, natomiast ceniła Rafała Trzaskowskiego, mówiła, że fotel prezydenta Warszawy to jest jego fanaberia, bo robi to, bo chce. Przecież mógł wyjechać do USA i być profesorem historii, robić karierę, a jednak wybrał pracę w Ratuszu - opowiadała Joanna Staniszkis.

NIŻEJ ZDJĘCIA Z POGRZEBU JADWIGI STANISZKIS

