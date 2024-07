Szczere słowa Marka Suskiego o rządzie. "Będą nas wsadzać"

Marek Suski odniósł się do listu, jaki prezes PiS Jarosław Kaczyński miał wysłać do Zbigniewa Ziobry. W treści miał wzywać do natychmiastowego zaprzestania używania środków z Funduszu Sprawiedliwości do prowadzenia kampanii wyborczej polityków Suwerennej Polski w 2019 roku.

- Prezes po prostu po różnych doniesieniach prasowych, jako odpowiedzialny premier zwrócił się o wyjaśnienia i żadne z tych zarzutów się nie potwierdziły. Prezes się zainteresował, skoro napisał list - stwierdził poseł w rozmowie z Radiem ZET.

Polityk został także zapytany, co czeka posłów Suwerennej Polski i czy możliwe jest, by trafili do więzienia. - Ja myślę, że jest duże prawdopodobieństwo - uznał.

- Koalicja 13.grudnia, 8 gwiazdek, koalicja zemsty, która chce zlikwidować opozycję, zaczyna rządy autorytarne. Ta koalicja rządzi metodami niedemokratycznymi. Zapowiadali, że będą nas wsadzać do więzienia, to będą nas wsadzać. Zobaczymy, kto tam będzie sądził - powiedział Marek Suski.

