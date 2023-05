Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Sytuacja z rosyjską rakietą obnażyła słabość polskiej obrony? Gorzkie słowa gen. Kozieja

Gościem „Expressu Biedrzyckiej” był gen. Stanisław Koziej, który odniósł się do incydentu pod Bydgoszczą. - BBN próbuje jakoś łatać tę sytuację, zaklejać, żeby to się nie rozwaliło zupełnie, żeby to jakoś dalej funkcjonowało. Cały kryzys rakietowy ma kilka niepokojących wymiarów. Pierwszy to wojskowy, techniczny, słabość systemu obrony powietrznej. Ujawniła się bardzo wyraźnie. Nie tylko naszego, ale też systemu sojuszniczego, nie okazał się skuteczny […] Najbardziej dramatyczne jest to, że rakiety zaprzestano w ogóle szukać – mówił ekspert.