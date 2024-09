Granica polsko-białoruska. Szef MON wprost: Sytuacja jest poważna

Co Polacy sądzą o jednopłciowych związkach partnerskich? Jest nowy sondaż

Minister obrony narodowej oraz wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz wziął udział w odprawie kadry i żołnierzy biorących udział w operacji "Bezpieczne Podlasie" w miejscowości Karakule (Podlaskie). - Od wielu miesięcy trwa operacja związana z bezpieczeństwem naszej wschodniej granicy. Do operacji wydzielono 17 tys. żołnierzy - powiedział szef MON.

Wicepremier zapowiedział jeszcze większą integrację służb biorących udział w operacji, w tym wojska, straży granicznej, policji. - Ministerstwo Obrony Narodowej i Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji działają wspólnie. Tylko wtedy możemy ochronić naszą granicę – zaznaczył.

Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował również o zwiększającej się presji na wschodnią granicę naszego kraju:

Sytuacja jest poważna. Napór na granicę zwiększył się w ostatnich tygodniach. Po lipcu i sierpniu, które były miesiącami stosunkowo spokojnymi, wrzesień przyniósł wzrost liczby nielegalnych przekroczeń granicy – podkreślił szef MON.

Jak przekazał, we wrześniu odnotowano dotychczas ponad 2,5 tys. prób nielegalnego przekroczenia granicy, a w ostatnich dziewięciu miesiącach ponad 26 tys. - To tyle samo, ile w całym 2023 r. - dodał szef MON. Jak mówił, zatrzymywani są przemytnicy ludzi, którzy pokazują migrantom miejsca możliwego przekroczenia granicy i przewoźników. - Będziemy z tym bezwzględnie walczyć. To łamanie prawa i zagrażanie bezpieczeństwu państwa polskiego – oświadczył.