Świeżutki sondaż pokazuje, na kogo głosowaliby Polacy. Opozycja bez szans?

Jesienne wybory parlamentarne to szansa dla opozycji, by odsunąć PiS od władzy po ośmiu latach sprawowania władzy. Zadanie nie wydaje się łatwe, zwłaszcza po spojrzeniu na wyniki najnowszego sondażu Social Changes przeprowadzonego dla portalu wPolityce.

W badaniu zapytano, na kogo Polacy oddaliby swój głos, gdyby wybory odbyły się w najbliższą niedzielę. Pierwsze miejsce zajmuje PS z wynikiem 39 proc. Drugie miejsce należy do KO, które zyskało 30 proc. poparcia, a podium zamyka Konfederacja, która zyskałaby 13 proc. Tuz podium uplasowała się Lewica, na którą chce głosować 7 proc. respondentów. Kolejne miejsca to Polska 2050 i PSL, które uzyskałyby po 5 proc.

Nieco inaczej wygląda sytuacja przy założeniu, że Polska 2050 i PSL wystartują razem jako trzecia Droga. Wówczas PiS może liczyć na 39 proc. głosów, KO na 31 proc., a Konfederacja na 12 proc. Trzecia Droga wyprzedza Lewicę z wynikiem 10 proc., a ta druga dostaje 8 proc.

W obu przypadkach opozycja jest w trudnej sytuacji, zostając daleko w tyle za PiS-em. Wygląda na to, że musi zwiększyć swoje wysiłki w czasie tej kampanii wyborcze. Warto jednak pamiętać, że do dnia wyborów wiele może się jeszcze zmienić.

Badanych zapytano także, czy wzięliby udział w wyborach parlamentarnych, gdyby te odbyły się w najbliższą niedzielę. 67 proc. ankietowanych odpowiedziało, że tak, a 25 proc. nie poszłoby do urn wyborczych. 8 proc. nie wiedziało, czy poszłoby na głosowanie.

