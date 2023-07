Ile zarabiają nauczyciele w Polsce? ZNP szykuje pikietę przed MEiN ws. wynagrodzeń i nie tylko. Manifestacja ZNP 1.09.2023

Nie ma jeszcze półmetku wakacji, a Związek Nauczycielstwa Polskiego już szykuje się na pikietę we wrześniu! Przed rozpoczęciem roku szkolnego, który w tym roku zaczyna się od poniedziałku 4 września, ZNP zapowiada manifestację przed siedzibą Ministerstwa Edukacji i Nauki w Warszawie. Pikieta została zaplanowana na 1 września 2023 na godz. 12. Mają w niej brać udział nie tylko nauczyciele, ale też przedstawiciele rodziców i oświatowych organizacji społecznych oraz liderzy edukacyjni. Czego żądają nauczyciele z ZNP? Chodzi min. o wynagrodzenia nauczycieli, ale nie tylko. Na stronie ZNP pojawiła się cała lista postulatów, z którymi nauczyciele chcą przyjść przed ministerstwo, jak napisano: "1 września idziemy na pikietę, ponieważ:

mamy rekordowo wysoką inflację i rekordowo niskie pensje w oświacie – 3690 zł brutto dla początkującego nauczyciela

państwo nie ceni nauczycieli. Dosłownie. Dzisiaj pensja początkującego jest tylko o 90 zł wyższa niż płaca minimalna

pogarszają się warunki nauki i pracy w oświacie

brakuje nauczycieli a będzie gorzej, bo starzeje się obecna kadra

mamy dość złych reform i ich skutków

zależy nam na naszych uczniach i uczennicach i wiemy, że edukacja jest najważniejsza, bo dzięki niej zmienia się świat

chcemy edukacji na miarę XXI, a nie XIX wieku z odchudzoną podstawą programową, 20-osobowymi klasami i wsparciem specjalistów;

chcemy edukacji dobrze i racjonalnie finansowanej, w tym realnej poprawy sytuacji materialnej nauczycieli i pracowników, edukacji z profesjonalną i dowartościowaną kadrą

chcemy edukacji ukierunkowanej na kluczowe kompetencje, a nie szczegółowe wiadomości, edukacji opartej na autonomii i samodzielności szkół, a nie centralnie sterowanej, edukacji równych szans

„rządy, które pozwalają na pauperyzację nauczycielek i nauczycieli oraz obniżanie ich społecznego i zawodowego prestiżu, w bezpośredni sposób narażają na niebezpieczeństwo przyszłość swoich narodów”

Do wzięcia udziału w proteście zachęca szef ZNP Sławomir Broniarz: - Pikieta ZNP 1 września - ZNP : ZNP. Zapraszamy wszystkich, którzy chcą lepszej edukacji: nauczycieli, rodziców, organizacje pozarządowe, samorządy terytorialne… - napisał na Twitterze przewodniczący Związku Nauczycielstwa Polskiego.

Ile zarabiają nauczyciele w Polsce? Znamy konkretne liczby

Na stronie ZNP można znaleźć konkretne informacje dotyczące wynagrodzeń nauczycieli w Polsce. Patrząc na te liczby widać jasno, że nie są to najwyższe kwoty w kontekście tego, jak trudna i odpowiedzialna jest praca nauczycieli:

Aktualne wynagrodzenie zasadnicze nauczycieli

Zgodnie z rozporządzeniem MEiN, minimalne wynagrodzenie zasadnicze nauczycieli z tytułem zawodowym magistra i przygotowaniem pedagogicznym (wszystkie kwoty brutto) wynosi:

nauczyciel początkujący – 3690 zł

nauczyciel mianowany – 3890 zł

nauczyciel dyplomowany – 4550 zł

Natomiast minimalne wynagrodzenie zasadnicze nauczycieli z pozostałym wykształceniem wynosi:

nauczyciel początkujący – 3600 zł

nauczyciel mianowany – 3700 zł

nauczyciel dyplomowany – 3960 zł

Pikieta ZNP 1 września - ZNP : ZNP.Zapraszamy wszystkich,którzy chcą lepszej edukacji: nauczycieli, rodziców, organizacje pozarządowe,samorządy terytorialne…. https://t.co/ETzFnvrBpK— Sławomir Broniarz (@Broniarz) July 10, 2023

Na doniesienia o planowanej pikiecie 1.09 zareagował szef MEiN minister Przemysław Czarnek. Wskazał on konkretne liczby i odniósł się do tego, jakie kwoty na polską oświatę przekazuje rząd Zjednoczonej Prawicy: - 60% wzrostu subwencji oświatowej, od 47 do 76% wzrostu wynagrodzeń, 321% wzrostu nakładów inwestycyjnych na oświatę itp. I będą rosły jeszcze bardziej.

To nie nowość, że związane z Lewicą @ZNP_ZG nie zwraca uwagi na rzeczywistość, ale - chcę zasmucić Pana @Broniarz, to wcale nie zmienia rzeczywistości ogromnego wzrostu nakładów na oświatę za rządów @pisorgpl: 60% wzrostu subwencji oświatowej, od 47 do 76% wzrostu wynagrodzeń,… https://t.co/aW3ysQJGrd pic.twitter.com/41lorrGySs— Przemysław Czarnek (@CzarnekP) July 26, 2023