Sedno Sprawy 19.02.2024

Sto konkretów na sto dni? Minister mówi, że to tylko przenośnia. Zaskakująca wypowiedź Dariusza Wieczorka

Sto konkretów na sto dni? To była przenośnia, uważa Dariusz Wieczorek. Minister nauki mówi w "Sednie Sprawy", że wspomniane obietnice będą realizowane, ale przez całą 4-letnią kadencję. - Sto dni oznaczało to, że w każdym z tych punktów rozpoczniemy pracę. One wymagają zgody całej koalicji - podkreśla Dariusz Wieczorek.