Stanowcze słowa Rafała Trzaskowskiego o Kościele. Nie wszyscy się zgodzą

- Mam olbrzymi szacunek do tradycji. Jeśli powstańcy warszawscy są przyzwyczajeni do tego, że częścią obchodów jest msza, to oczywiście, że te tradycje podtrzymujemy. Czym innym jest to, że [...] jeśli ktoś mnie pyta, czy w miejscach nowo budowanych, gdzie wydajemy dokumenty, powinien wisieć krzyż, ja powiedziałem "nie", bo to jest miejsce, które powinno być neutralne światopoglądowe. [...] Jeżeli inna gmina uzna, że u niej mają wisieć krzyże, to ok. To jest decyzja gminy. Na końcu powinien dominować zdrowy rozsądek - przyznał Trzaskowski.