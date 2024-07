Stanowcze słowa Radosława Sikorskiego! Zwrócił się do Andrzeja Dudy wprost

Radosław Sikorski odniósł się do sprawy ambasadora Marka Magierowskiego. Szef resortu spraw zagranicznych został zapytany w rozmowie z Polsat News, czy ten faktycznie skierował pismo, w którym zażądał rekompensaty pieniężnej w wysokości miliona złotych za "rozwiązanie umowy". Polityk potwierdził te doniesienia. Warto przypomnieć, że Marek Magierowski został 15 lipca 2024 roku wezwany do Warszawy, a Ministerstwo Spraw Zagranicznych chce powołać Bogdana Klicha.

Radosław Sikorski postanowił na antenie zaapelować do Andrzeja Dudy w tej sprawie.

- Ponownie proszę pana prezydenta, aby rozważył pana ambasadora Magierowskiego, bo to rzecz bez precedensu. Wywołała szok i niedowierzanie w ministerstwie (...) W ogóle proszę pana prezydenta o wykonywanie swojej konstytucyjnej roli, czyli o odwoływanie i powoływanie ambasadorów, ale nie o prowadzenie polityki kadrowej ministerstwa - powiedział w Polsat News.

- To tak, jakby premier zrezygnował z moich usług przed końcem mojej kadencji sejmowej, a ja żądałbym rekompensaty. To absurd, z niczym takim nie mieliśmy wcześniej do czynienia, wywołało to spory niesmak - dodał minister.

Według szefa MSZ obecna sytuacja nie będzie wpływać na relację ze Stanami Zjednoczonymi, te bowiem mają teraz inne zmartwienia. Podkreślił, ze ma nadzieję na refleksję w Pałacu Prezydenckim.

W naszej galerii zobaczysz, jak mieszka Radosław Sikorski:

QUIZ Sprawdź, co wiesz o Platformie Obywatelskiej! Pytanie 1 z 12 W którym roku powstała Platforma Obywatelska? 2009 r. 2001 r. 1999 r. Dalej