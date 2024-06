Sprawa zatrzymanych żołnierzy. Adam Bodnar podjął decyzję

Sprawa zatrzymanych na granicy polsko-białoruskiej żołnierzy, którzy strzelali w kierunku migrantów, wzbudziła ogromne emocje zarówno wśród polityków wszystkich frakcji, jak i wśród społeczeństwa. Większość osób uważa za niedopuszczalne to, jak potraktowano wojskowych. Do tej pory minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował, że dopilnuje, by zostały poniesione konsekwencje jeśli doszło do przekroczenia uprawnień.

Teraz głos zabrał Adam Bodnar. -Na jutro rano zaprosiłem na pilne spotkanie Zastępcę Prokuratora Generalnego do Spraw Wojskowych prokuratora Tomasza Janeczka. Rozmowa ma służyć przekazaniu pełnej informacji o okolicznościach i działaniach prokuratury w sprawie zarzutów dla żołnierzy, którzy prowadzili interwencję wobec grupy migrantów usiłujących nielegalnie przekroczyć granicę państwową RP - napisał na Twitterze.

Warto przypomnieć, że posłowie PiS w czwartek 6 czerwca poinformowali na konferencji prasowej, że zamierzają przeprowadzić kontrole poselskie w Ministerstwie Sprawiedliwości i Ministerstwie Obrony Narodowej w związku z zatrzymaniem żołnierzy.

Sprawa nabrała rozgłosu po publikacji artykułu Onetu, w którym ujawniono szczegóły zajścia.

