Sikorski prowokuje, Nawrocki apeluje o powagę: Szef MSZ Radosław Sikorski opublikował filmik z Białego Domu, aby zdementować plotki o "personie non grata", na co Karol Nawrocki (doradca prezydenta) odpowiedział apelem o powagę w dyplomacji i nieużywanie mediów społecznościowych do rozgrywek politycznych.

Wizyta Sikorskiego w USA w cieniu kontrowersji: Wizyta ministra Sikorskiego w Białym Domu, gdzie spotkał się m.in. z doradcą Trumpa, Kevinem Hassettem, oraz z Marco Rubio, była odpowiedzią na zarzuty Adama Bielana (doradcy prezydenta Nawrockiego) o braku akceptacji dla Sikorskiego i Tuska w Waszyngtonie.

Brak ambasadora w USA i zarzuty o "niepokojący stan dyplomacji": Karol Nawrocki w swoim wpisie na Facebooku skrytykował "niepokojący stan polskiej dyplomacji", w tym brak ambasadora w USA, sugerując, że takie zachowania jak Sikorskiego podważają wiarygodność Polski jako poważnego partnera.

Dyplomacja staje się polem wewnętrznych sporów: Ważne wizyty zagraniczne i kluczowe kwestie dyplomatyczne (np. relacje z USA, brak ambasadora) są wykorzystywane do wewnętrznych rozgrywek politycznych między obozem prezydenckim a rządem, co osłabia wizerunek Polski

Karol Nawrocki do Radosława Sikorskiego: Proszę poprawić zbroję

Napięcie w relacjach między rządem a obozem Zjednoczonej Prawicy przeniosło się za ocean. Prezes Instytutu Pamięci Narodowej Karol Nawrocki publicznie skrytykował zachowanie ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego podczas jego wizyty w USA. W poście na Facebooku Nawrocki odniósł się do nagrania, które szef MSZ opublikował z wnętrza Białego Domu, zarzucając mu brak powagi. W swoim wpisie Karol Nawrocki zaapelował do ministra o skupienie się na sprawach państwowych, a nie na osobistych emocjach i „albumie z wyjazdu”.

Jak napisał Nawrocki: „Szanowny Panie Ministrze Radosławie Sikorski, ja już w Polsce - dziś Narodowe Czytanie. Nie mam możliwości zająć się Pana albumem z Waszyngtonu w innej formie, ale apeluję o powagę. Nasze relacje z USA to naprawdę kwestia zasadnicza dla PL. Minister SZ, cykający selfie pod budynkami administracji naszego partnera, to nie jest dobra droga. Proszę na chwilę zapomnieć o emocjach, o naszej wewnętrznej polityce, o swoim albumie z wyjazdu. Proszę poprawić zbroję i z powagą reprezentować poważnego partnera USA - Polskę 🇵🇱”. Prezes IPN dodał, że liczy na „poważną rozmowę o niepokojącym stanie polskiej dyplomacji”, wskazując przy tym na wakat na stanowisku ambasadora RP w Waszyngtonie.

Skąd wziął się spór o wizytę w Białym Domu?

Ostra reakcja Karola Nawrockiego to odpowiedź na działania szefa MSZ, który postanowił w niekonwencjonalny sposób zdementować sugestie polityków PiS. Podczas konferencji prasowej po spotkaniach prezydenta Andrzeja Dudy w USA, jego doradca i europoseł Adam Bielan stwierdził, że czołowi politycy obecnego rządu nie są mile widziani w amerykańskiej stolicy. „Donald Tusk raczej nie ma wstępu do Białego Domu. Jest tu persona non grata (...). Radosław Sikorski z całą pewnością jest popularny w Białym Domu. Jest dość znaną postacią, ale nie jest najmilej widziany” – mówił Bielan.

Nagranie ministra Radosława Sikorskiego, opublikowane na platformie X, było bezpośrednią odpowiedzią na te zarzuty. Stojąc w jednym z korytarzy Białego Domu, minister zwrócił się do kamery: „Koledzy patrioci z PiS-u chełpią się, że zablokowali rządowi wejście do Białego Domu. Pozdrawiam”. W ten sposób chciał udowodnić, że twierdzenia obozu prezydenckiego o jego rzekomej izolacji w Waszyngtonie są nieprawdziwe.

Jakie były cele wizyty ministra Sikorskiego w USA?

Choć spór przybrał formę medialnej przepychanki, wizyta szefa polskiej dyplomacji w USA miała konkretne cele biznesowe i polityczne. Minister Sikorski spotkał się w Białym Domu z Kevinem Hassettem, jednym z kluczowych doradców ekonomicznych prezydenta Donalda Trumpa. Tematem rozmów była przyszłość relacji gospodarczych oraz polskie aspiracje dołączenia do prestiżowej grupy G-20.

„Z Kevinem Hassettem, szefem rady doradców ekonomicznych Prezydenta Trumpa, rozmawialiśmy w Białym Domu głównie o perspektywach uczestnictwa Polski w pracach Grupy G-20. Polacy wypracowali miejsce wśród 10 proc. największych gospodarek świata” – poinformował Radosław Sikorski w mediach społecznościowych. Oprócz tego minister odbył serię spotkań m.in. z senatorem Marco Rubio oraz generałem Keithem Kelloggiem, specjalnym wysłannikiem ds. Ukrainy, co podkreśla wagę rozmów dla bezpieczeństwa regionu. Spór o formę komunikacji nie powinien więc przesłaniać merytorycznego wymiaru wizyty, kluczowej dla interesów Polski.

