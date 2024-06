Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Spięcie w studiu! Poszło o związki partnerskie, Marek Sawicki jest nieugięty

Gościem "Expressie Biedrzyckiej" był Marek Sawicki z PSL, który mówił m.in. o związkach partnerskich. - Czym się różni związek partnerski od ślubu cywilnego? [...] Zawieramy związek partnerski żeby mieć łatwiejszy rozwód, to jest kuriozalne tłumaczenie. [...] Wiele osób nie zawiera związków małżeńskich tylko po to, zeby mieć łatwiejszy dostęp do usług publicznych - mówił polityk. Całość rozmowy w naszym wideo.