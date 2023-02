Specjalny raport "Rok Wojny". To będzie program w rozszerzonej rzeczywistości

„Super Express” od pierwszego dnia agresji Rosji na Ukrainę odpowiadał na zwiększone zapotrzebowanie informacyjne, wydłużając blok programów publicystycznych i zwiększając liczbę zapraszanych do studia ekspertów z najróżniejszych dziedzin. - Od początku wojny robimy wszystko, by nasi czytelnicy i widzowie otrzymywali informacje jako pierwsi. Oferujemy im publicystykę najwyższej jakości, a odcinki naszych flagowych programów, jak „Express Biedrzyckiej”, „Raport Walczaka”, „Raport Złotorowicza” czy „UkrAlina” można liczyć w setkach - mówi Grzegorz Zasępa, redaktor naczelny „Super Expressu”.

W piątek, 24 lutego w trakcie wydania specjalnego, które rozpocznie się o godzinie 8:45, kilkunastu gości debatować będzie nad minionym rokiem. Będą to m.in. prof. dr hab. gen. Bogusław Pacek, były z-ca sekretarza generalnego NATO ds. Operacji Adam Kobieracki, ekspert ds. Rosji i postsowieckiego Wschodu Marek Budzisz czy Alina Makarczuk, dziennikarka i autorka biografii Ołeny Zełenskiej „Kim jest Pierwsza Dama Ukrainy?

– Wizyta Joe Bidena w Ukrainie i w Polsce pokazała, że Zachód ma zamiar być z Ukrainą do samego końca Rosji lub Władimira Putina. Będziemy analizować z widzami i ekspertami jak ten koniec może wyglądać. Będziemy omawiać miniony rok wojny. Wojny, którą Putin przegrał w dniu, gdy rozpoczął inwazję – mówi dziennikarz SE Tomasz Walczak, gospodarz programu „Raport Walczaka”.

Raport specjalny SE: Rok Wojny Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Zastosowana technologia rozszerzonej rzeczywistości zabierze widza na front. To, co widz zobaczy, to nie wytwór studia graficznego ale autentyczne modele 3D - assety – ostrzelanych miast i wsi Ukrainy. – Na potrzeby „Roku Wojny” sięgamy po technologie, które wykorzystują tylko największe telewizje. Zrealizujemy realistyczne scenografie wirtualne oparte o silnik graficzny czasu rzeczywistego Unreal Engine 5.1. Wykorzystamy system trackingu Stype RedSpy 3 oraz ramię ze sterowaną głowicą Stype Human Crane. Tego jeszcze w transmisjach online nie było – mówi Martynian Rozwadowski, head of technology w Veles Productions.

Trzy platformy, na których live będzie dostępny to: YouTube i Facebook „Super Express” oraz www.se.pl. Strona internetowa „Super Expressu” pozostaje zdecydowanym liderem zasięgowym wśród platform dzienników ogólnopolskich, zajmując 1. miejsce w zestawieniu serwisów gazetowych w Polsce. Liczba realnych użytkowników se.pl: ponad 12 milionów.