Autor:

Polacy nadal ufają politykom

Jak podkreśla Onet, to zaskakujące dane w porównaniu m.in. do sondaży zaufania do polityków. Oznacza to, że wyborcy nie czują się na razie przytłoczeni planami kandydatów. W sondażu zapytano Polaków o wiarę w efektywność kandydatów, których zamierzają poprzeć w majowych wyborach.

Ankietowani zostali zapytani przez pracownię SW Research: "Czy uważasz, że twojemu kandydatowi na prezydenta uda się po wygranej zrealizować większość obietnic wyborczych?".

Jak zaznaczono, Polacy są dość optymistycznie nastawieni i ufają, że kandydaci w dużej mierze zrealizują zapowiedzi z kampanii prezydenckiej. Wiarę w to ma aż 59 proc. wyborców. 31,2 proc. respondentów nie ma przekonania, że obietnice wyborcze zostaną spełnione.

"Nie mam swojego kandydata/nie będę głosował" — to wybór 9,8 proc. ankietowanych.

Co ciekawe najmniej przekonani do tego, że kandydat, którego wybiorą, spełni swoje oczekiwanie, są wyborcy w przedziale wiekowym między 25 a 34 lata. 42,1 proc. z nich stwierdziło, że realizacja obietnic się nie powiedzie. Nieco więcej, bo 43,4 proc. uważa, że jednak się to uda. Jak zaznaczono, różnicę w podejściu widać także na podstawie płci. Okazuje się bowiem, że to mężczyźni bardziej optymistycznie patrzą na sprawczość kandydatów (61,2 proc. odpowiedziało "tak) niż kobiety (57,1 proc.).

Badanie zostało zrealizowane w dniach 10.02-11.02.2025 przez agencję SW RESEARCH metodą wywiadów on-line (CAWI — Computer-Assisted Web Interview) na panelu internetowym SW Panel. W ramach badania przeprowadzono 807 ankiet z ogólnopolską próbą dorosłych. Zastosowano dobór kwotowy — próba była reprezentatywna ze względu na łączny rozkład płci, wieku i klasy wielkości miejscowości zamieszkania.

Kandydat prawicy PRZEGRA wybory prezydenckie! - prof. Rafał CHWEDORUK Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.