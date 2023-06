Zbigniew Ziobro z gigantycznym poparciem 64 proc. Wyborcy PiS stawiają sprawę jasno

Wyborcy Zjednoczonej Prawicy murem za Zbigniewem Ziobrą

Szorstka przyjaźń i trudne relacje w obozie władzy na linii Mateusz Morawiecki – Zbigniew Ziobro zastanawiają otoczenie premiera nad sensem bycia Suwerennej Polski w koalicji. - Jeśli jeden z ważniejszych ministrów w rządzie krytykuje wielokrotnie samego premiera, to coś jest jednak nie tak i może należałoby zastanowić się nad sensem trwania takiego ministra w obozie władzy?! - mówi nam jeden z polityków z otoczenia szefa rządu. Co na to wyborcy Zjednoczonej Prawicy? 64 procent badanych chce jednak, aby Mateusz Morawiecki nie wyrzucał Zbigniewa Ziobry z rządu. - Polacy doceniają formułę Zjednoczonej Prawicy. Nie jest tajemnicą, że alternatywą dla naszego obozu jest powrót do ludzi od resetu z Rosją, czyli Donalda Tuska, czy Waldemara Pawlaka. Dziś najważniejsze tematy w polskiej polityce to oczywiście suwerenność dlatego obecność Suwerennej Polski jest istotna w obozie Zjednoczonej Prawicy – mówi nam Jacek Ozdoba (32 l.), wiceminister klimatu i środowiska z Suwerennej Polski.

Politolog jasno o tym, jak wyborcy PiS postrzegają Ziobrę

Eksperci nie mają złudzeń, że Ziobro to ważna postać obozu władzy. - Wyborcy PiS myślą sobie najpewniej, że jeśli premier wyrzuciłby Ziobrę z rządu, to obóz władzy się rozpadnie i wtedy do władzy dojdzie Platforma pod wodzą Tuska, a tego przecież elektorat Zjednoczonej Prawicy nie chce – komentuje prof. Kazimierz Kik, politolog.

Sonda Czy Zbigniew Ziobro jest dobrym ministrem sprawiedliwości? Tak Nie