Express Biedrzyckiej

Socjolożka: Hołownia bardzo dobrze wykorzystuje kapitał celebryty

jot 14:12

W rozmowie z Kamilą Biedrzycką w "Expressie Biedrzyckiej" gościła polska socjolożka prof. Małgorzata Molęda-Zdziech. Jak oceniła: - Szymon Hołownia bardzo dobrze wykorzystuje kapitał celebryty. Czeka go bardzo poważny egzamin - przyznała. Co jeszcze powiedziała? Zapraszamy do obejrzenia całej rozmowy.