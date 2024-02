Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Express Biedrzyckiej

Socjolog wprost: PiS przegrzewa sprawę Wąsika i Kaczyńskiego, to pułapka

jot 13:37 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Prof. Jarosław Flis w "Expressie Biedrzyckiej" ocenił to, co aktualnie dzieje się w polskiej polityce. Zdaniem socjologa: - PiS przegrzewa sprawę Wąsika i Kaczyńskiego, to pułapka - przyznał. Jak ekspert to wyjaśnił? Zapraszamy do obejrzenia całej rozmowy.