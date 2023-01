Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

SEDNO SPRAWY

Sobolewski o Ziobrze: Balansowanie na cienkiej linii może skończyć się upadkiem

jot 10:02 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

W "Sednie Sprawy" Jacka Prusinowskiego gościł sekretarz generalny PiS, Krzysztof Sobolewski. Na uwagę prowadzącego: - Takie wrażenie odnoszę, że Zbigniew Ziobro obraża polityków Prawa i Sprawiedliwości. Mówienie, że no właśnie ta Bruksela i Berlin, mówienie o tym, że doprowadziliście do utraty części suwerenności przez Polskę no to trudno w polityce o jakieś mocniejsze zarzuty a w tym przypadku nawet wobec sojuszników - odparł: - Balansowanie na cienkiej linie czasami kończy się dużym upadkiem. Więc to nie jest dobra formuła. To nie jest najlepsza formuła w polityce. Co jeszcze powiedział? Obejrzyjcie rozmowę.