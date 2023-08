Smutne słowa Klaudii Jachiry o ciąży. Mówi o koszmarze

Klaudia Jachira bez skrępowania krytykuje decyzje poczynania obecnego rządu. Często punktuje to, co szczególnie się jej nie podoba i co powinno zostać zmienione, jeśli opozycja dojdzie do władzy. Tym razem postanowiła wypowiedzieć się na temat ciąży, poruszając temat, który dla wielu kobiet jest wyjątkowo smutny.

- Tylko 14 proc. rodzących kobiet dostaje w Polsce znieczulenie. Kobiety rodząc w Polsce PiS-u przechodzą przez piekło. Kolejny raz słyszymy historię Polek, dla których był koszmarem. Co raz więcej mamy przypadków kobiet umierających na polskich porodówkach przez nieludzkie, antyaborcyjne prawo wprowadzone przez PiS i ich pseudo Trybunał – mówiła posłanka w nagraniu.

Następnie Klaudia Jachira stwierdziła, ze te kwestie mogą się zmienić dzięki jesiennym wyborom parlamentarnym, kiedy Polacy mają możliwość odsunięcia partii Jarosława Kaczyńskiego od władzy.

- Polityków PiS-u nie powinno to dziwić, że kobiety boją się w Polsce rodzić, skoro mają tak chore warunki. To skandal i należy to zmienić wraz ze zmianą władzy już tej jesieni – skwitowała.

Kwestia problemów dotykających kobiet od zawsze była ważna dla Klaudii Jachiry, która często podkreślała potrzebę zmiany prawa aborcyjnego w Polsce.

