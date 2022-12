Słynny piłkarz uderzył w Beatę Szydło. "Była witana kwiatami po tym, jak dostaliśmy wp***dol"

Wojciech Kowalczyk zaatakował słownie Szydło

Wojciech "Kowal" Kowalczyk to postać, która w świecie rodzimej piłki nożnej jest prawie tak samo charakterystyczna jak na scenie politycznej była premier PiS, Beata Szydło. Kowalczyk był gwiazdą reprezentacji Polski, która w 1992 roku zdobyła wicemistrzostwo olimpijskie w Barcelonie. "Kowal" strzelił wówczas cztery gole w sześciu meczach tamtego turnieju. Jednak były reprezentant nie skupia się najwyraźniej jedynie na kwestiach sportowych. Mimo, że obecnie realizuje się w roli eksperta i komentatora sportowego to tym razem postanowił zahaczyć również o politykę. Podczas jednego z programów Kowalczyk nawiązując do dyspozycji polskiej kadry w Katarze nawiązał do Beaty Szydło.

"Kowal" o Szydło. "Była witana kwiatami po tym, jak dostaliśmy wp*erdol 1:27 w Brukseli"

- Ten awans do 1/8 finału to mniej więcej taki sukces jak wylądowanie Beaty Szydło na Okęciu. Była witana kwiatami po tym, jak dostaliśmy wp*erdol 1:27 w Brukseli. Pół narodu uważało, że to sukces. Gramy jeszcze gorszy paździerz niż za Brzęczka! - powiedział podczas jednego z programów na kanale Weszło.

Ciekawe, czy była premier Beata Szydło postanowi się odnieść do słów słynnego piłkarza odbijając tym samym piłeczkę. Być może zrobi to za nią były selekcjoner polskiej reprezentacji Jerzy Brzęczek, który także został wezwany do tablicy przez Kowalczyka.

