Sławomir Menzten ujawnia aferę w rządzie?! Wprost mówi o lobbingu

Tusk ostro do prezydenta Dudy! "Prosiłem, tłumaczyłem - wszystko jak krew w piach". Ten szybko zareagował

Co zrobi marszałek Sejmu?

Sławomir Mentzen słynie ze swoich bezkompromisowych opinii, nie stroni też od ostrej krytyki polityków innych frakcji. W czwartek 10 października pojawił się w Radiu Zet, gdzie wypowiedział się na temat sprzedaży papierosów elektronicznych dzieciom. Wprost zarzucił rządowi lobbing.

Sławomir Mentzen o aferze

Jak przyznał polityk Konfederacji, jest przeciwinikiem sprzedaży e-papierosów nieletnim i według niego sprawa nie jest kontrowersyjna. Jak stwierdził, Polska ma drożyć ustawę antynikotynową, zabraniającą sprzedaży aromatów do papierosów elektronicznych, a to prowadzi do afery. O szczegółach opowiedział na antenie Radia Zet.

- Minister zdrowia chciała do tej ustawy dołączyć zakaz sprzedaży jednorazówek, po czym zorientowała się, że propozycja idzie zgodnie z propozycjami wielkich koncernów i wydłuża czas wprowadzenia ustawy antynikotynowej, bo trzeba byłoby notyfikować w UE. Po Warszawie chodzą taśmy Leszczyny, gdzie przyznaje, że się zorientowała, że została zlobbowana, zawiesiła projekt, rozdzieliła to i to akcji wkroczyło Ministerstwo Finansów, które postanowiło nałożyć bardzo wysoką akcyzę na jednorazowe papierosy - powiedział.

Sławomir Mentzen zwrócił uwagę, że dyrektorką w departamencie akcyz jest kobieta, która wcześniej była wspólniczką kancelarii obsługującej Philipa Morrisa, co według niego jest ewidentnym lobbingiem.

- Ministerstwo Zdrowia się zorientowało, że zostało zlobbowane, wyrzuciło projekt i uwalenie jednorazówek pojawiło się w Ministerstwie Finansów, gdzie są ludzie, pracujący wcześniej dla Philipa Morrisa - stwierdził.

Sławomir Mentzen o alkoholu

Kandydat na prezydenta Konfederacji wprost powiedział, że nie popiera zwiększenia cen alkoholu. Jak podkreślił, państwo nie powinno ingerować w wybory konsumenckie Polaków.

- Nie zgadzam się z tym, żeby państwo decydowało co kto ma kupować, a czego nie. Państwo nie jest naszym nauczycielem, wychowawcą, rodzicem i to nie państwo powinno decydować, co robimy ze swoimi pieniędzmi - uznał.

Sławomir Menzten przywołał przykład słodyczy, które także mogą mieć negatywny wpływ na zdrowie, a jak stwierdził, nikt nie będzie regulował sprzedaży cukierków.

W naszej galerii zobaczysz, jak mieszka Sławomir Mentzen:

Sonda Czy alkohol powinien być droższy? Tak Nie Nie wiem