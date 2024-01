Skandaliczna wypowiedź wiceminister sprawiedliwości o głodówce Kamińskiego! „Każdy ma prawo nie jeść i nie pić”

Wiceminister sprawiedliwości Maria Ejchart została zapytana przez dziennikarzy o zapowiedź byłego szefa MSWiA Mariusza Kamińskiego, dotyczącą rozpoczęcia przez niego strajku głodowego w areszcie. – Każdy ma prawo nie jeść i nie pić, to jest decyzja indywidualna na tym polega prawo do wolności osobistej – powiedziała wiceminister sprawiedliwości Maria Ejchart.

Zastrzegła jednak, że gdy ktoś jest skazany i przebywa pod opieką państwa – a taki jest obecnie status byłych ministrów Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika – to taka osoba jest poddawana szczegółowym badaniom lekarskim, pomiarom ciała i innym procedurom, by ustalić jak organizm reaguje na odstawienie pożywienia. – Może zostać umieszczony w izbie chorych lub szpitalu – stwierdziła.

Wiceminister była też pytana o ewentualne przymusowe karmienie w takiej sytuacji. – Tylko sąd może o tym zdecydować – zastrzegła Ejchart.

‼️ Skandaliczna wypowiedź wiceminister sprawiedliwości dotycząca protestu głodowego Posła PiS Mariusza Kamińskiego 👇 pic.twitter.com/vRumqWiB3T— Prawo i Sprawiedliwość (@pisorgpl) January 10, 2024

Wąsik i Kamiński siedzą w oddzielnych celach. Poselska interwencja w areszcie Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Jak przekazał 10 stycznia doradca prezydenta Andrzeja Dudy, Błażej Poboży, zatrzymany poseł Mariusz Kamiński rozpoczął protest głodowy i przygotował oświadczenie w dwóch kopiach. Jedno z nich zostało złożone w więzieniu, drugie zostało skierowane do ministra sprawiedliwości Adama Bodnara.

– Oświadczam, że skazanie mnie za walkę z korupcją oraz podjęcie bezprawnych działań dot. pozbawienia mnie mandatu poselskiego, traktuję jako akt zemsty politycznej. W związku z tym, jako więzień polityczny, od pierwszego dnia mojego uwięzienia rozpoczynam protest głodowy – brzmi treść oświadczenia.

Były szef CBA i były minister spraw wewnętrznych Mariusz Kamiński, oraz jego były zastępca Maciej Wąsik, zostali skazani 20 grudnia ub.r. prawomocnym wyrokiem na dwa lata pozbawienia wolności w związku z tzw. aferą gruntową. We wtorek posłowie zostali zatrzymani przez policję w Pałacu Prezydenckim na Krakowskim przedmieściu w Warszawie i odwiezieni na komisariat policji przy ul. Grenadierów. Stamtąd zostali przewiezieni do Aresztu Śledczego Warszawa-Grochów, gdzie według wstępnych informacji, mają spędzić do 14 dni, a następnie zostać przetransportowani do innych zakładów.