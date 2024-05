Sikorski wprowadza ograniczenia dla rosyjskich dyplomatów. Przyczyną wojna hybrydowa

Krzysztof Jurgiel odchodzi z PiS! "Nie mogę na to dłużej przyzwalać"

Rydzyk nie wytrzymał i wypalił to wprost do Tuska! szok

Okropna wiadomość dla Ziobry! To już się zaczęło!

Sikorski nałożył restrykcję na rosyjskich dyplomatów

- Ogłosiłem przed chwilą polską decyzję w związku z udziałem Rosji w wojnie hybrydowej przeciwko Unii Europejskiej i Polsce. Zostaną wprowadzone restrykcje na poruszanie się rosyjskich dyplomatów po naszym kraju. Ambasada rosyjska dostanie wkrótce notę w tej sprawie. Restrykcje obejmą zarówno samą ambasadę, jak i personel konsularny Federacji Rosyjskiej w Polsce - poinformował Radosław Sikorski.

Jak wyjaśnia szef polskiego MSZ, rosyjscy dyplomaci będą mogli przemieszczać się tylko w ramach Mazowsza. Z kolei konsulowie będą mogli przebywać jedynie w tych województwach, w których urzędują i ma dotyczyć to wszystkich dyplomatów z wyjątkiem ambasadora.

Sikorski mówi wprost o wojnie hybrydowej Rosji z Polską

Sikorski podkreślił, że są dowody na "udział państwa rosyjskiego w organizowaniu dywersji, także w naszym kraju". Wyraził również nadzieję, że Rosja potraktuje decyzję jako sygnał ostrzegawczy.

- Myślę, że to jest kampania prowadzona w całej Unii Europejskiej. U nas doszło do aresztowania człowieka, który o mało co nie przeprowadził ataku dywersyjnego, a mamy kolejnych podejrzanych - mówił szef polskiego MSZ.

Minister Sikorski przyznał, że inne krają mają podobne przepisy i liczy, że pójdą śladem Polski.

Polska w ogniu! Czy za ostatnimi pożarami stoi Rosja? Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.