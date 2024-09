Sikorski ostro o Ukrainie

Radosław Sikorski swoimi słowami wywołał oburzenie władz Ukrainy. Na ostrą odpowiedź Ukraińców nie trzeba było długo czekać. O co dokładnie chodzi? Ukraiński resort spraw zagranicznych wyraził stanowcze oburzenie pomysłem kontroli nad okupowanym przez Rosję Krymem. Według ukraińskich mediów oświadczenie takie ma związek z ostatnią dość kontrowersyjną wypowiedzią Radosława Sikorskiego, ministra spraw zagranicznych Polski. Cytowany przez ukraińskie agencje szef polskiego MSZ miał powiedzieć, że półwysep Krymski mógłby być przekazany pod mandat ONZ. Taka propozycja mocno poruszyła Ukraińców.

O sprawę zapytano przebywającego obecne w Waszyngtonie samego Sikorskiego. - Polska oczywiście podtrzymuje integralność terytorialną Ukrainy. Co do tego nie ma wątpliwości, wielokrotnie to podkreślałem (...). Natomiast na konferencji [w Kijowie - red.] miała miejsce hipotetyczna dyskusja w gronie ekspertów w trybie off the record (nieoficjalnie - red.), gdzie próbowaliśmy się zastanowić, jak zrealizować sugestie samego prezydenta Zełenskiego, o tym jak odzyskać Krym. On mówił o działaniach dyplomatycznych".

Sikorski w rozmowie z Polsat News dodał, że pojawiające się w mediach wypowiedzi dotyczące rzekomego mandatu ONZ były "zacytowane trochę nie fair", a dyskusja dotyczyła "pomysłów jak odzyskać Krym". Zatem chodziło o odzyskanie, a nie jak zrozumiałą strona Ukraińska - o zajęcie Krymu. Obecnie Krym jest jedną wielką bazą wojsk rosyjskich.

