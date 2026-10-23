Radosław Sikorski ostrzega: "Nie wolno nam zepsuć Unii Europejskiej"

Podczas festiwalu idei Igrzyska Wolności w Łodzi wicepremier i minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski postawił sprawę jasno. Jego zdaniem najważniejszym zadaniem na najbliższe lata jest zadbanie o kondycję Wspólnoty. „Nie wolno zepsuć Unii Europejskiej” – mówił, wskazując, że to właśnie ona jest fundamentem naszej siły i pozycji na świecie.

W ocenie szefa polskiej dyplomacji, tylko zjednoczona Europa może być równorzędnym partnerem dla globalnych mocarstw. Wicepremier Radosław Sikorski wielokrotnie podkreślał, że silna Unia Europejska to gwarancja, że głos Polski będzie słyszalny i szanowany na arenie międzynarodowej. To właśnie dzięki jedności możemy skutecznie negocjować umowy handlowe czy podejmować wspólne działania w obliczu kryzysów. Bez tego bylibyśmy znacznie słabsi.

W kontekście wojny na Ukrainie i rosnących napięć geopolitycznych, przesłanie Sikorskiego nabiera szczególnego znaczenia. Jak ocenił, zarówno Rosjanie, jak i Amerykanie, musieli uznać, że Europa jest kluczowym graczem w tej rozgrywce i nie da się jej pominąć. Według szefa MSZ, skuteczne wspieranie Ukrainy i budowanie długoterminowego bezpieczeństwa Polski jest nierozerwalnie związane z siłą i spójnością całej Unii.

Dlaczego Unia Europejska jest tak ważna dla Polski?

Mówiąc o "sile", Sikorski nie miał na myśli abstrakcyjnych pojęć. Wskazał, że to właśnie dzięki Unii Europejskiej Polska może rozmawiać z największymi światowymi potęgami jak równy z równym. Najprostszy przykład to negocjacje handlowe. Głos samego polskiego rządu byłby znacznie słabszy niż głos reprezentujący potężny, 450-milionowy rynek.

Siłę wspólnoty widać doskonale na przykładzie wojny na Ukrainie. To Europa w dużej mierze finansuje działanie ukraińskiego państwa, trzyma w garści zamrożone rosyjskie aktywa i płaci za dostęp Ukrainy do kluczowych technologii. To wspólne, europejskie działanie, a nie wysiłek pojedynczych państw, sprawia, że taka pomoc jest w ogóle możliwa na taką skalę.

Słowa wicepremiera Radosława Sikorskiego potwierdzają, że jedność w ramach Unii Europejskiej bezpośrednio przekłada się na realne bezpieczeństwo Polski i całego regionu. Jak zauważył, ten fakt dostrzegli już wszyscy główni gracze – od Amerykanów, którzy włączają Europę w kluczowe rozmowy, po Rosjan, którzy w swoich wystąpieniach, jak to Siergieja Ławrowa w ONZ, coraz częściej atakują zjednoczoną Europę, bo widzą w niej realnego przeciwnika.

Nowoczesna armia i niezależność od USA. Plan na obronność

Silna pozycja polityczna to jedno, ale prawdziwe bezpieczeństwo wymaga nowoczesnej i dobrze wyposażonej armii. Sikorski podkreślił, że Polska i Europa muszą wyciągnąć wnioski z wojny na Ukrainie. A te są jednoznaczne: dzisiejsze pole bitwy zdominowały drony i systemy do ich zwalczania. Co więcej, konflikt pokazał, że rakietą lub dronem można dziś uderzyć w niemal każdy cel na ziemi, niezależnie od odległości.

Dlatego, zdaniem szefa MSZ, Europa musi pilnie inwestować w rozwój własnych technologii, zwłaszcza tych pozwalających na precyzyjne uderzenia na dalekich dystansach. To kwestia nie tylko skuteczności, ale i suwerenności. Wicepremier odniósł się tu do głośnych doniesień o ograniczaniu Ukrainie dostępu do amerykańskiego systemu Starlink, należącego do Elona Muska.

Sikorski bez ogródek stwierdził, że właściciel Tesli i SpaceX "miesza się w politykę innych krajów", a "mieszanie polityki i biznesu zazwyczaj źle się kończy". Zaznaczył, że europejskie firmy już pracują nad alternatywą dla Starlinka. Rozwój własnych, europejskich technologii to, zdaniem Radosława Sikorskiego, jedyny sposób na prawdziwe i długoterminowe bezpieczeństwo Polski.

Podsumowując, przesłanie wicepremiera jest jasne: siła, pozycja i bezpieczeństwo Polski w niespokojnych czasach zależą od jedności i technologicznej niezależności Unii Europejskiej. Tylko działając razem, jako silna i spójna Wspólnota, możemy skutecznie bronić swoich interesów i zapewnić sobie spokojną przyszłość.

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