Wieczorny Express

Senyszyn oceniła start Kaczyńskiego ze świętokrzyskiego: Słuszna decyzja

jot 9:47

W "Wieczornym Expressie" u Iwony Kutyny gościem była posłanka Joanna Senyszyn. Polityczka powiedziała, jak ocenia pomysł na to, by Jarosław Kaczyński startował do Sejmu z województwa świętokrzyskiego. Posłanka wprost przyznała, że: - Z punktu widzenia PiS i osobiście Kaczyńskiego, uważam, że jest to decyzja słuszna.