Stanisław Gawłowski, który zasiada w Senacie jako przedstawiciel Koalicji Obywatelskiej, opublikował grafikę na swoim profilu na platformie X. Porównał na niej, wykorzystując m.in. jego zamiłowanie do boksu, Karola Nawrockiego z Władimirem Putinem. - Zły wzór do naśladowania!!! Wzorzec-kopia – napisał uszczypliwie. Do wpisu dołączył grafikę, gdzie były zestawione dwa zdjęcia prezydenta Rosji oraz dwa szefa Instytutu Pamięci Narodowej. Na fotografiach u góry widać Rosjanina, jak trenuje boks oraz ćwiczy na siłowni, a na zdjęciach u dołu widać naszego rodaka w analogicznych sytuacjach.

Wpis zdobył dużą popularność wśród sympatyków ugrupowania senatora, którzy ochoczo zaczęli go udostępniać. Zrobił tak m.in. Członek Rady Krajowej PO RP Daniel Dragan. - Piękne zaoranie - napisał, nie kryjąc swojego entuzjazmu dla takiego zestawienia. Pojawiło się jednak również dużo sceptycznych i krytycznych głosów. - Jak wrócę pana zdjęcie z psem i obok zdj Hitlera ze swoim owczarkiem z takim podpisem to nie będzie pan zły? - napisał jeden z internautów. - Taaa... jasne, człowiek ścigany listem gonczym przez Putina, jak nic czerpie z niego wzorce. No naprawdę, są granice ośmieszania się - wtórowała mu inna.

Inny z internautów zwrócił się bezpośrednio do Gawłowskiego. - Panie Senatorze, lepiej niech Pan usunie ten wpis. Nietaktowny, infantylny i zwyczajnie głupi - napisał dość taktownie. W odpowiedzi przeczytał:

- Hym… Wielce Szanieny Pnie! Nie wszystko musi się Panu podobać.

Wpis Gawłowskiego wyglądał następująco:

Zły wzór do naśladowania‼️Wzorzec-kopia⤵️🤯 pic.twitter.com/wy4b5dfSRw— Stanisław Gawłowski (@StGawlowski) December 30, 2024

