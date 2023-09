Senator PiS złożył ważną deklarację podczas uroczystego poświęcenia wystawy dokumentującej los Zesłańców Sybiru w Białej Podlaskiej. - Dziś, w wojennym czasie, nasi rodacy na wschodzie nie powinni być repatriowani – oni powinni być ewakuowani! Obiecuję, że w kolejnej kadencji złożę projekt zmian w ustawie, którzy otworzy szeroko drzwi do Polski naszym rodakom! – zapowiedział senator Grzegorz Bierecki. Jak stwierdził, to właśnie Senat jest konstytucyjnie odpowiedzialny do opieki nad Polakami mieszkającymi poza krajem.

Bierecki: "Polacy znów są ofiarami - zastraszani w Rosji, prześladowani na Białorusi"

– Przyszłości nie da się oddzielić od przeszłości. Widzimy to szczególnie wyraźnie dziś, gdy trwa wojna na Ukrainie, gdy wielkoruski szowinizm znów otwarcie deklaruje imperialne plany. Polacy znów są ofiarami. Zastraszani w Rosji, prześladowani na Białorusi. Reżim Łukaszenki doprowadził do zniszczenia polskich organizacji i instytucji. Trwa depolonizacja Białorusi, porównywalna z tym co robiły władze sowieckie po 1945 roku. Zamknięte są polskie szkoły, polskie media jak „Głos znad Niemna”, skonfiskowane polskie domy kultury. Polskie dzieci nie mogą się uczyć w polskich szkołach a ich dyrektorzy jak pani Anna Paniszewa, dyrektor Polskiej Harcerskiej Szkoły Społecznej im. Romualda Traugutta w Brześciu, do której uczęszczało 1400 dzieci, trafiają do więzień pod fałszywymi zarzutami. Polscy działacze traktowani są w więzieniach szczególnie okrutnie jak pan Andrzej Poczobut skazany na 8 lat więzienia o zaostrzonym rygorze, a w ubiegłym miesiącu ukarany półrocznym pobytem w więziennym karcerze. Nawet polskie groby niszczone są celowo, co spotyka się z potępieniem międzynarodowej społeczności – mówił senator Grzegorz Bierecki.

"Otworzymy szeroko drzwi do Polski naszym rodakom"

Senator przypomniał, że w Rosji mieszka obecnie około 170 tysięcy Polaków, a na Białorusi polską narodowość deklaruje prawie 300 tys. osób (według nieoficjalnych danych może być ich ok. pół miliona).

– To są nasi bracia, nasi rodacy! Ich cierpienie obciąża nasze sumienia – mówił Grzegorz Bierecki. Przypomniał, że w lutym ubiegłego roku otworzyliśmy serca i drzwi naszych domów ukraińskim kobietom i dzieciom uciekającym przed okrutną wojną.

– A co oferujemy naszym rodakom? – pytał Bierecki. – Skomplikowaną procedurę repatriacji, w wyniku której do Polski wjeżdża nieco ponad 700 osób rocznie, a dziś zapisanych na repatriację jest ponad 7 tys. osób. W ustawie z 2000 roku przyjęte zostało założenie, że ogólnopaństwowe zadanie publiczne, jakim jest repatriacja ma być realizowane jako zadanie własne gmin przy wsparciu budżetu centralnego. Dość powiedzieć, że aby doszło do repatriacji potrzebna jest uchwała rady gminy– mówił senator.

– Obiecuję, że w kolejnej kadencji złożę projekt zmian w ustawie, który otworzy szeroko drzwi do Polski naszym rodakom. Niech pociągi pełne Polaków wjadą na dworzec w Białej Podlaskiej! Tak mi dopomóż Bóg – uroczyście zobowiązał się senator Grzegorz Biernacki.

Super Raport Wydanie Specjalne - Wojna na Ukrainie Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.