Referendum w Polsce

Posłowie zajmą się kwestią zarządzenia referendum krajowego. Głos zabierze minister Czarnek. Będzie awantura?

Sejm zajmie się w czwartek (17.08) kwestią zarządzenia referendum ogólnokrajowego. Posłowie najpierw rozpatrzą wniosek rządu ws. referendum, a jeśli zostanie on przyjęty, Komisja Ustawodawcza przygotuje projekt uchwały o zarządzeniu referendum. Posłowie go omówią a następnie odbędzie się głosowanie. Uzasadnienie do wniosku przedstawi Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek.