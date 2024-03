Scholz i Macron przyjadą do Polski. Deklaracja wsparcia Ukrainy

To dlatego Jarosław Kaczyński nie został premierem! Przed komisją wygadał się o Mateuszu Morawieckim

Premier Tusk informuje o planowanej wizycie przywódców Niemiec i Francji

- Olaf Scholz i Emmanuel Macron przyjęli moje zaproszenie, by odwiedzić Polskę wczesnym latem; będzie to okazja do podsumowania i przedstawienia kolejnych wspólnych planów – poinformował premier Donald Tusk.

Wygląda na to, że współpraca w ramach Trójkąta Weimarskiego się układa, a strony zdecydowanie deklarują sprzeciw dla rosyjskiego imperializmu.

- Będziemy kontynuować wsparcie dla Ukrainy i narodu ukraińskiego tak długo, jak będzie to potrzebne - powiedział prezydent Francji Emmanuel Macron po spotkaniu w formacie Trójkąta Weimarskiego. "Nigdy nie będziemy podejmować żadnych inicjatyw dążących w stronę eskalacji" - zaznaczył francuski przywódca.

Spotkanie Trójkąta Weimarskiego w Berlinie. Kluczowa kwestia Ukrainy

"Mamy spójne podejście do konfliktu w Ukrainie" - podkreślił Macron na wspólnej konferencji prasowej po spotkaniu.

"Zrobimy wszystko, co będzie koniecznie i tak długo, jak będzie to konieczne, aby Rosja nie mogła wygrać wojny z Ukrainą. Będziemy kontynuować nasze wsparcie dla Ukrainy i narodu ukraińskiego tak długo, jak będzie to potrzebne" – zapewnił prezydent Francji.

"Mamy także wspólne przekonanie, że nasze bezpieczeństwo i przyszłość są stawką w grze tego, co dzieje się w Ukrainie" - powiedział Macron. Jednocześnie zapewnił o solidarności z Ukrainą. "Z determinacją będziemy przeciwstawiać się napastniczej wojnie Rosji" – zadeklarował.

Podczas konferencji francuski przywódca przypomniał także o ustaleniach, podjętych 26 lutego w Paryżu po wielostronnych rozmowach plenarnych poświęconych wojnie w Ukrainie i wsparciu dla tego kraju.

Macron: nie można pozwolić Putinowi wygrać wojny

"Już w przyszłym tygodniu odbędzie się spotkanie naszych ministrów obrony, którzy będą rozmawiać o kwestiach operacyjnych. Chcemy nadal uczynić postępy, jeśli chodzi o wspomnienie naszej obronności i naszej pomocy" – przekazał Macron.

"Jest trudny moment, chcemy stanąć na wysokości zadania. Dziś jesteśmy zdeterminowani i zjednoczeni, patrzymy trzeźwo na sytuację w Ukrainie" - powiedział Macron. Podkreślił, że nie można pozwolić na to, by Rosja wygrała i pokonała naród ukraiński.