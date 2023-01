Schetyna ma pretensje do rządu. „Jeśli premier chce mieć większość, to powinien….”

Grzegorz Schetyna skomentuj kwestię ustawy o SN, która ma pomóc w uzyskaniu środków z KPO dla Polski. Jego zdaniem to powinno zakończyć spory z Komisją Europejską. - Jeśli poprawki opozycji zostałyby przyjęte przez stronę rządzącą, to Bruksela także je zaakceptuje. Komisja Europejska nie będzie miała nic przeciwko. To oczywiste. Znam komisarza Reyndersa, wiem, jak traktuje Polskę i jak ważne są dla niego kwestie praworządności - mówił były lider PO w Radiu Zet. Poseł skrytykował także PiS za brak komunikacji z opozycją, która dowiaduje się o wieu ważnych kwestiach z mediów. - W polskim parlamencie nie ma rozmowy między rządem, a opozycją. Tego nigdy nie było w takim wymiarze. Nie ma rzeczy wyjętych spoza politycznego sporu. Zawsze rządzący ma inicjatywę, jeśli chce ją mieć. Tu nie mam wrażenia, że jest otwarcie ze strony rządzących. Jeśli premier chce mieć większość w parlamencie, to powinien rozmawiać z opozycją – stwierdził. Grzegorz Schetyna stwierdził, że PiS postawił na najgorszą formę komunikacji. Gdyby rozmawiali z opozycją, wiele spraw można by załatwić lepiej. - Byłoby to niezbędne, skróciłoby dystans i ułatwiłoby podjęcie decyzji – podsumował gość Radia Zet.

