Sąsiad Kołodziejczaka przerwał milczenie. Wygadał się na temat rodziny polityka

Michał Kołodziejczak wzbudza ostatnio skrajne emocje. Jedni cieszą się z jego wspólnego startu z KO, inni wręcz przeciwnie. W sieci pojawiły się na przykład nagrania rolników, którzy posądzają lidera Agrounii o „zdradę” i niszczą przedmioty z logiem ugrupowania. Teraz sąsiad rolnika z Oberżyna, 71-letni Józef Olejniczak zabrał głos na jego temat. Przy okazji wygadał się na temat jego rodziny.

- To są moi sąsiedzi najbliżsi, lepsi nawet jak rodzina. Uczynni, bardzo dobrzy ludzie. Bardzo życzliwi, tak jak Michał. Ja polityką się nie interesuje za mocno, ale daj Boże, żeby Michałowi się powiodło. Małe gospodarstwa padają, średnim jest ciężko – mówił w rozmowie z „Faktem”.

Senior podkreślił, ze Michał Kołodziejczak jest bardzo dobrym rolnikiem, który rozwinął rodzinne gospodarstwo, prowadzone wspólnie z ojcem i bratem. Nie tylko pan Józef ma dobre zdanie o polityku. Także inni mieszkańcy mówią o nich w samych superlatywach.

- Są ludzie, którzy uważają, że zdradził PiS, idąc za Tuskiem. A my mówimy, że on walczy o nasze sprawy, o wieś. I że najważniejsze jest to, żeby się dostał do sejmu, bo to ułatwi mu działanie – powiedziało „Faktowi” anonimowe małżeństwo.

Jak widać prywatnie Michał Kołodziejczak jest lubianą postacią, zwłaszcza w swojej miejscowości. Mieszkańcy wierzą w niego i dobrze mu życzą.

