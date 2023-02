Samoloty wczesnego ostrzegania krążą nad Polską. Powód jest jeden

Patryk Jaki wywołał burzę w sieci! Pokazał, co zjadł i się zaczęło

Samoloty AWACS amerykańskich sił powietrznych mają na celu wykrywanie innych statków powietrznych. Zostały zauważone na stronie FlightRadar24, który pozwala śledzić ruch maszyn w powietrzu w czasie rzeczywistym. Najpewniej w ten sposób Stany Zjednoczone i Polska dbają o bezpieczeństwo prezydenta USA Joe Bidena, który w poniedziałek 20 lutego pojawił się w Kijowie, a we wtorek 21 lutego ma pojawić się w naszym kraju. Poza tymi dwoma samolotami po niebie krążą także statki powietrzne rozpoznania elektronicznego oraz powietrzny tankowiec. Wszystkie maszyny krążą na wschodzie Polski, blisko granicy z Ukrainą. Warto zaznaczyć, ze jeden z nich, Boeing RC-135W Rivet Joint należący do amerykańskich sił powietrznych, przyleciał do nas z bazy Mildenhall i Wielkiej Brytanii. Nie trzeba się ich obawiać – mają stosować jedynie dodatkowy środek bezpieczeństwa podczas wizyty Joe Bidena w Ukrainie i Polsce.

Sonda Czy wizyta Joe Bidena w Polsce to dobry pomysł? Tak Nie Nie wiem

🇺🇸🇵🇱🇺🇦 Hmm, two USAF AWACS circling over Zamość is not an everyday sight. Some surprise guests in Kyiv? pic.twitter.com/1McR086IDd— Jakub Jaraczewski (@j_jaraczewski@mastodon.online) (@J_Jaraczewski) February 20, 2023