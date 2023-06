i Autor: Tomasz Radzik, Sebastian Wielechowski/Super Express

Będą kłopoty?

Samolot z napisem "Do Berlina!" nad marszem to złamanie przepisów? Będzie zawiadomienie do prokuratury

KALA 11:18

O wielkim marszu opozycji 4 czerwca w Warszawie było głośno we wszystkich mediach. Szerokim echem odbił się także niecodzienny incydent do jakiego tam doszło. Nad głowami maszerujących przeleciał samolot z transparentem "Do Berlina!". Posłowie Koalicji Obywatelskiej nie zamierzają zostawić tak tej sprawy. "Nie wykluczamy złożenia doniesienia do prokuratury" - ogłosili.