Prawda o relacjach Tuska z Trzaskowskim. Poseł PO się wygadał

Sławomir Nitras to najbliższy dzisiaj współpracownik Rafała Trzaskowskiego. Wielkie polityczne aspiracje prezydenta Warszawy dla nikogo nie są tajemnicą. Niespełna trzy lata temu Trzaskowski uzyskał ponad 10 milionów głosów w wyborach na prezydenta Polski i tylko nieznacznie przegrał z Andrzejem Dudą. Jednak w Platformie Obywatelskiej to Donald Tusk jest postacią numer 1. Były premier, a teraz przewodniczący partii wziął też na siebie główny ciężar prowadzenia kampanii wyborczej. Jeżeli ktoś zagraża jego pozycji w PO, to tylko Trzaskowski, stąd nieoficjalne doniesienia o dość chłodnych relacjach pomiędzy politykami. Teraz potwierdza je Sławomir Nitras, bliski współpracownik prezydenta stolicy. Nitras w "Sednie Sprawy" szczerze przyznał: - Było oczywiście pewne napięcie, w polityce jest dosyć naturalne natomiast udało się doprowadzić do pewnego modelu współpracy. Początki może nie były łatwe, ale współpraca Trzaskowskiego z Tuskiem jest dowodem na to, że współpraca Tuska, Trzaskowskiego z Kosiniakiem i z Hołownią też jest możliwa - deklaruje zaskakująco poseł Platformy. Znane są dobrze plany obu polityków: Tusk celuje w urząd premiera, a Trzaskowski w urząd prezydenta. Za kilka lat może więc powrócić "szorstka przyjaźń" pomiędzy tzw. małym i dużym pałacem. Właśnie tymi słowami określano relacje Aleksandra Kwaśniewskiego i Leszka Millera. Dwie dekady temu prezydenta i premiera z tego samego obozu politycznego.

S. NITRAS: WYBORY BĘDĄ TESTEM PRZYWÓDZTWA DLA TUSKA? TO OCZYWISTE

