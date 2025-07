Rzecznik rządu zdradził szczegóły ws. kontroli na granicy z Niemcami. Co wiadomo?

Adam Szłapka poinformował, że Komisja Europejska zostanie oficjalnie powiadomiona o wprowadzeniu tymczasowych kontroli na granicach z Niemcami i Litwą. Rzecznik rządu wyjaśnił, że głównym powodem tej decyzji jest uszczelnienie granicy z Białorusią, co spowodowało przeniesienie strumienia nielegalnej migracji na Łotwę i Litwę. W konsekwencji, otwarta granica polsko-litewska stała się nowym szlakiem migracyjnym.

Kontrole na granicy polsko-niemieckiej

Szłapka odniósł się do doniesień o tysiącach migrantów "przepychanych" na granicy z Niemcami, nazywając je "dezinformacją". Odnosząc się do statystyk, poinformował, że w bieżącym roku Niemcy nie wpuścili około 3 tysięcy osób, z których duża część to obywatele Ukrainy posiadający prawo pobytu w Polsce. Rzecznik rządu zwrócił również uwagę na zmianę praktyki przez Niemcy, które przywróciły rozwiązania z 2015 roku, utrudniające składanie wniosków o ochronę. W czerwcu z Niemiec do Polski zawrócono kilkadziesiąt osób.

Szłapka podkreślił, że kontrole na granicach z Niemcami i Litwą mają charakter tymczasowy. Rozporządzenie w tej sprawie, będące obecnie w uzgodnieniach międzyresortowych, ma obowiązywać przez 30 dni z możliwością przedłużenia. Decyzja o ewentualnym przedłużeniu zostanie podjęta przez ministra spraw wewnętrznych, po ocenie funkcjonowania kontroli. Rzecznik rządu zaznaczył, że Polska dąży do symetrycznej relacji z Niemcami w tej kwestii i zamierza podjąć rozmowy z partnerami z Niemiec i Komisji Europejskiej w celu zwiększenia szczelności zewnętrznej granicy UE.

- Zależy nam na tym, żeby te kontrole były jak najmniej dotkliwe dla naszych obywateli, ale musimy mieć kontrolę nad tym, kto wjeżdża ze strony Niemiec do Polski. Niemcy widzą też, że mamy tutaj symetryczną relację. To jest czas, żeby wspólnie z naszymi partnerami z Niemiec i z Komisji Europejskiej, jeszcze raz, poważnie porozmawiać o tym, jak doprowadzić do zdecydowanego zwiększenia szczelności zewnętrznej granicy UE - powiedział w rozmowie z RMF FM.

Szłapka odniósł się do działalności Ruchu Obrony Granic, podkreślając, że sprawa ta była przedmiotem narady z udziałem premiera i służb. Rzecznik rządu stwierdził, że osoby podszywające się pod funkcjonariuszy lub utrudniające pracę Straży Granicznej łamią prawo i muszą ponieść konsekwencje. Zdaniem Szłapki, podważanie sprawności działania Straży Granicznej i Policji jest działaniem przeciwko Polsce.

Szłapka o Nawrockim

Szłapka poinformował, że Karol Nawrocki najprawdopodobniej zostanie zaprzysiężony 6 sierpnia. Rzecznik rządu zaprzeczył, jakoby ktokolwiek z członków rządu podważał wynik wyborów prezydenckich. Nie posiadał informacji na temat ewentualnego spotkania Donalda Tuska z Karolem Nawrockim przed zaprzysiężeniem.

Na zakończenie, rzecznik rządu poinformował, że w ciągu najbliższych kilku dni planowane jest kolejne spotkanie przedstawicieli koalicji rządowej.

