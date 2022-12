i Autor: ART SERVICE Jarosław Kaczyński

Kampania wyborcza

Rzecznik PiS: Jarosław Kaczyński obecnie przebywa w szpitalu, po nowym roku wracamy do intensywnej pracy w terenie

Jak zapowiada w rozmowie z PAP rzecznik PiS Rafał Bochenek po nowym roku partia wraca do intensywnej pracy w terenie. "Tak jak to było zawsze będziemy blisko ludzi, bo to był nasz najlepszy sposób na wygrywanie wyborów. Tak zbudowaliśmy naszą wiarygodność" - powiedział. "Te działania będą prowadzone wspólnie z naszym liderem panem prezesem Jarosławem Kaczyńskim" - podkreślił. Obecnie prezes Jarosław Kaczyński przebywa w szpitalu.