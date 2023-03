Rząd może zakazać TikToka! Minister zdradza plany

Coraz więcej krajów wprowadza ograniczenia związane z TikTokiem. Chodzi o obawy, że chińskie służby mogą mieć niemal pełny dostęp do telefonów, na których zainstalowano aplikację. Dlatego zakaz posiadania Tik Toka na urządzeniach pracowników administracji wprowadziły już m.in. USA, Kanada, Komisja Europejska, czy Parlament Europejski. Stany Zjednoczone poważnie zastanawiają się nad ustawą, która wprowadzałaby całkowity zakaz korzystania z niektórych aplikacji.

TikTok zakazany w Polsce dla osób mających urządzenia służbowe? Minister ds. służb specjalnych zabrał głos

Tymczasem w Polsce to na razie tylko poziom miękkich rekomendacji wydanych przez Radę ds. Cyfryzacji działającą przy premierze. Stanisław Żaryn zastępca ministra koordynatora służb specjalnych mówi w rozmowie z Radiem Plus, że będzie rekomendował dalej idące rozwiązania dotyczące TikToka. Jakie konkretnie? - Jest możliwe wydanie pewnych rekomendacji twardych, jednoznacznie zakazujących na przykład używanie tego typu aplikacji na komórkach, czy wszystkich urządzeniach służbowych, które mają również dostęp do różnego rodzaju zasobów, które są wykorzystywane do pracy zawodowej - zdradza nam minister nadzorujący pracę służb specjalnych.

Już w 2021 roku Tik Tok informował o miliardzie zarejestrowanych użytkowników na całym świecie. W Polsce z aplikacji, tkóra opiera się głównie na publikowaniu krótkich filmików, korzysta kilkanaście milionów osób. Głównie z TikToka korzystają młodzi ludzie, nastolatki i dzieci, ale teraz wyraźnie można zaobserwować, że w ciągu ostatnich tygodni po TikToka coraz chętniej sięgają politycy.

