Rząd bierze się za 800 plus dla obcokrajowców! Nadchodzi rewolucja

to brzmi groźnie!

Natalia Panczenko pod ostrzałem. "Nie powiedziałam tego. To manipulacja!"

– Nie marnujemy czasu. Prace nad nowymi przepisami są w toku, ale konieczna będzie zmiana kilkudziesięciu ustaw – ujawnił Siemoniak podczas wtorkowej konferencji.

Koniec socjalu dla cudzoziemców? Tusk: „Zajmujemy się tym pilnie”

Propozycja wprowadzenia ostrzejszych kryteriów dla migrantów w sprawie 800 plus pojawiła się w połowie stycznia. Rafał Trzaskowski jako pierwszy zaapelował, by pieniądze otrzymywały tylko te osoby, które rzeczywiście pracują i odprowadzają podatki w Polsce. Premier Donald Tusk natychmiast podjął temat, zapowiadając, że propozycja zostanie „pilnie rozpatrzona”.

Morawiecki na wizji ujawnił nieznane fakty o Michale K. Zaskakujące słowa

MSWiA już działa. Opracowano plan legislacyjny, a projekt jest konsultowany z innymi resortami. Jednak to nie tylko kwestia jednego rozporządzenia. Nowe zasady wymagają ingerencji w kilkadziesiąt aktów prawnych.

Obcokrajowcy oburzeni: „To cios w uchodźców”

Nie wszyscy zgadzają się z takim podejściem. Fundacja Ukraiński Dom w Warszawie opublikowała mocne stanowisko, w którym zarzuca rządowi wykorzystywanie tematu ukraińskich uchodźców do politycznych rozgrywek.

– Problem uchodźców nie powinien być narzędziem kampanii politycznej. Nie możemy pozwolić, by decyzje podejmowane pod presją populizmu odbijały się na ludziach w potrzebie – czytamy w komunikacie.

Wielu migrantów, zwłaszcza uchodźców z Ukrainy, uważa, że nowe zasady uderzą w najbardziej bezbronnych – kobiety i dzieci, które nie są w stanie podjąć pracy od razu po przyjeździe do Polski.

Rząd nie odpuszcza: „Nie będziemy płacić za bezczynność”

Siemoniak odpiera zarzuty i zapewnia, że chodzi o sprawiedliwość.

– Nie chodzi o to, żeby kogokolwiek dyskryminować. Ale jeśli ktoś chce korzystać z polskiego systemu socjalnego, powinien również do niego dokładać. To uczciwe wobec polskich podatników – tłumaczy minister.

Podobnie wypowiedział się szef KPRM Jan Grabiec, który potwierdził, że projekt ograniczenia 800 plus dla obcokrajowców jest jednym z priorytetów rządu.

800 plus nie dla wszystkich. Kiedy zmiany?Choć konkretne decyzje jeszcze nie zapadły, wszystko wskazuje na to, że nowe zasady mogą wejść w życie jeszcze w tym roku. W Sejmie czeka już poselski projekt nowelizacji, a rząd pracuje nad własnymi rozwiązaniami.

Nie ma wątpliwości, Temat budzi gigantyczne emocje. Czy rząd rzeczywiście postawi na ograniczenia? Czy uchodźcy zostaną bez wsparcia? Sprawa dopiero się rozkręca, a decyzje mogą wywołać poważne społeczne reperkusje. Poniżej galeria: Tomasz Siemoniak, gen. Waldemar Skrzypczak.

Wieczorny Express - Sachajko, Łoboda Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.