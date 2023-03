Ryszard Terlecki modli się pod Krzyżem Papieskim! Ważny apel

Ryszard Terlecki wraz z innymi politykami z PiS postanowili zareagować na burzę, jaką rozpętała emisja „Franciszkańskiej 3”. Według dokumentów przedstawionych w materiale, Karol Wojtyła miał wiedzieć o czynach pedofilskich księży, jednak postanowił zataić tę wiedzę. Dokument wywołał skrajne emocje. Swoją opinię w tym temacie wyraziła delegacja PiS z wicemarszałkiem Sejmu Ryszardem Terleckim i wicemarszałkiem Senatu Markiem Pękiem na czele. Wszyscy pojawili się pod Krzyżem Papieskim w centrum Warszawy, który upamiętnia miejsce odprawienia przez Jana Pawła II mszy świętej w czerwcu 1979 roku. Warto przypomnieć, ze to właśnie wtedy papież wypowiedział słynne słowa „Niech zstąpi duch twój i odnowi oblicze ziemi. Tej ziemi!”. - Jest tak niestety, że wrogowie Polski chcą po prostu uderzyć w to, co jest w Polsce bardzo ważne, czyli uderzyć w Kościół, uderzyć w świętość Jana Pawła II, uderzyć w świętość Prymasa Polski. Klub Parlamentarny, nasi przyjaciele, postanowiliśmy tu przyjechać, pokłonić się przed krzyżem, pomodlić się przed Krzyżem Papieskim, prosząc o opamiętanie tych, którzy niszcząc Kościół chcą zniszczyć Polskę. Na to nie pozwolimy – mówił na miejscu Ryszard Terlecki.

