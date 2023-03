Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Ryszard Czarnecki z PiS ocenia, czy Kwaśniewski ma szansę dostać posadę w NATO

Gościem „Sedna sprawy był eurodeputowany PiS Ryszard Czarnecki, który odniósł się do kwestii wyboru Aleksandra Kwaśniewskiego na nowego sekretarza generalnego NATO. - W swoim czasie pamiętam, jak pierwszy rząd PiS-u popierał kandydaturę na przykład pana Marka Belki na bardzo ważne stanowisko międzynarodowe – stwierdził. – Czy ma szansę? Zobaczymy, wybory będą w październiku. Wbrew temu, co mówiono, że po raz trzeci Jens Stoltenberg będzie miał kadencję przedłużona, a chciał do kwietnia, bo wtedy będzie 75-lecie NATO, a więc chciał tak zakończyć – mówił eurodeputowany PiS.