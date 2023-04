Rydzyk wyjawił, dlaczego postawił na geotermię. Tłumaczenie powala. Nigdy byś na to nie wpadł!

Ojciec Rydzyk wziął udział w konferencji poświęconej tematowi wpływu geotermii dla miast i mieszkańców. Jak wiemy, kilka miesięcy temu otwarta została geotermia w Toruniu. Inwestycja ta powstała z inicjatywy ojca Rydzyka. Duchowny w czasie wystąpienia na konferencji wprost przyznał, dlaczego zdecydował się na zainteresowanie geotermią: - Dlaczego geotermia? Bo kocham Ojczyznę. Bo Polska - wyznał.

Wiele osób może być zaskoczonych taką wypowiedzią, ale z drugiej strony, jak wiadomo, Rydzyk jako duchowny ma na uwadze dobro innych. Ale coś jeszcze wpłynęło na jego decyzję o zajęciu się inwestycją, a mianowicie opinie ekspertów, w tym prof. Juliana Sokołowskiego, to on go przekonał, by działać: - Julian Sokołowski mówił: „Proszę ojca, ja badałem Polskę przez 52 lata. Robiłem odwierty. Tu jest woda. Tu ojciec chce uczelnię, Wyższą Szkołę Kultury Społecznej i Medialnej. To należy do kultury. Robić to!”. Tak mi powiedział: „Nawet 60 kubików na godzinę będzie tej wody”. Teraz dali nam zgodę na 320. Powiem tylko tyle, że chyba ponad 20 lat walczymy o to. Wszystko robili, żeby nam nie wyszło, prawie w każdym miejscu. Nie wiem, czy to nieumiejętność, czy pomyłki, czy sabotaż - opowiadał Rydzyk.