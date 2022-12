Ruszyła mobilizacja białoruskiej armii. Armia Łukaszenki zaatakuje Ukrainę?

Komorowski mówi, do czego posunie się opozycja, by wygrać wybory. Druzgocząca opinia

Rosyjskie wojsko korzysta z baz wojskowych na Białorusi do atakowania Ukrainy. Aleksander Łukaszanka nie zdecydował się dotąd na otwarty atak jego armii na sąsiadów z południa, chociaż zapewne był do tego namawiany przez prezydenta Rosji Władimira Putina. Białoruski dyktator zapewne zdaje sobie sprawę, że żaden Białorusin nie chce ginąć i zabijać w imię chorych ambicji władzy na Kremlu. Ostatnie wydarzenia wskazują jednak, że Putinowi mogło udać się przekonać Łukaszenkę do udziału w inwazji. Wskazują na to opinie m.in. analityków amerykańskiego Instytutu Badań nad Wojną, którzy są zdania, że Rosja od października przygotowuje się do kolejnego szturmu na Kijów. Atak z terytorium Białorusi byłby dla Ukrainy bardzo groźnym scenariuszem.

Białoruskie WKU wzywają poborowych

Tydzień temu, po wizycie Putina w Mińsku, część mężczyzn na Białorusi otrzymało wezwania do tamtejszych komisji wojskowych. Wezwanie otrzymał m.in. Pavel Chuduk, mieszkaniec białoruskiej stolicy, działacz społeczny. - Ostatni kontakt z wojskiem miałem 12 lat temu i usłyszałem wówczas, że jestem niezdolny do służby z powodów zdrowotnych – opowiada Chuduk „Super Expressowi”. - Teraz stawiłem się w urzędzie rejestracyjnym i okazało się, że jednak mogę służyć w armii. Przyznano mi nawet funkcję protokolanta. Usłyszałem, że w razie np. wojny wybuchu wojny mam stawić się w wojsku w ciągu trzech godzin – relacjonuje nam Pavel Chuduk.

Przygotowania czy dezinformacja?

Nie wiadomo, czy Białoruś rzeczywiście przygotowuje się do napaści na Ukrainę, czy są to działania pozorowane. Wojsko Łukaszenki wielokrotnie wykonywało manewry, a białoruski dyktator straszył agresją i odgrażał się m.in. Polsce. Takie propagandowe działania pomagają rosyjskiemu agresorowi, ponieważ zmuszają Ukraińców do utrzymywania wojska w pogotowiu przy północno-zachodniej granicy, przez co trudniej jest prowadzić walki w Donbasie.

