i Autor: Polsat news / screenshot Nowa ministra zdrowia. Kim jest Katarzyna Sójka?

Co z Katarzyną Sójką?

Rowerzysta nagle wtargnął przed jej auto! Groźny wypadek minister zdrowia!

W sobotę, 2 września, ok. godziny 13 we wsi Lutogniew (okolice Krotoszyna, woj. wielkopolskie) doszło do groźnego zdarzenia na drodze. Jak poinformowała miejscowa policja, miała tam miejsce kolizja samochodu osobowego i mężczyzny poruszającego się na rowerze. Autem podróżowała prywatnie minister zdrowia Katarzyna Sójka. Winnym zdarzenia był najprawdopodobniej rowerzysta, który miał nagle wtargnąć na przejście do pieszych,