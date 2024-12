Marcin Romanowski ukrywa się w ośrodkach Opus Dei?! Organizacja zabrała głos

Marcin Romanowski jest zamieszany w sprawę dotyczącą Funduszu Sprawiedliwości. W zeszłym tygodniu (9 grudnia) sąd zadecydował o trzymiesięcznym areszcie dla posła PiS, który sam jednak nie stawił się na posiedzeniu sądu. Jego adwokat przekazał, że polityk jest po operacji i przebywa na zwolnieniu lekarskim.

Kilka dni później prokurator kierujący śledztwem wydał list gończy za Romanowskim. W poniedziałek (16 grudnia) obrońca posła mecenas Bartosz Lewandowski, przekazał, że złożył zażalenie na decyzję sądu o trzymiesięcznym areszcie dla polityka.

Jak wynika z informacji prokuratury Marcin Romanowski 6 grudnia wypisał się z placówki medycznej, w której przeszedł planowany zabieg lekarski, a co więcej od tego czasu ma wyłączone telefony. Nie wiadomo też, gdzie się podziewa. Tymczasem w mediach pojawiły się doniesienia, że polityk może przebywać np. w ośrodku należącym do organizacji Opus Dei, do której należy. W końcu głos zabrała ta organizacja i wyjaśniła, jak wygląda sytuacja:

W nawiązaniu do publikacji medialnych powtarzających nieprawdziwe informacje - Marcin Romanowski nie mieszka i nie przebywa w ośrodkach związanych z Opus Dei. Władze Prałatury nie posiadają wiedzy na temat miejsca jego pobytu - napisano w oświadczeniu.

Czym jest Opus Dei?

To organizacja, do której należą katolicy. - Opus Dei jest instytucją Kościoła Katolickiego przypominającą ludziom wartość osobistego dążenia do świętości poprzez wypełniania swoich obowiązków rodzinnych i zawodowych. Powstało w 1928 roku w Madrycie. Założyciel Opus Dei – święty Josemaria Escrivá został kanonizowany w 2002 roku w Rzymie w obecności Jana Pawła II . Opus Dei – z łac. Dzieło Boże jest „wielką katechezą” – tak powtarzał św. Josemaria Escriva. Wszelkie inicjatywy apostolskie – np. rekolekcje, dni skupienia, osobiste kierownictwo duchowe – mają pomagać ludziom w poszukiwaniu Chrystusa, spójnym życiu chrześcijańskim i dzieleniu się radością Ewangelii. Opus Dei rozpoczęło działalność w Polsce w 1989 roku - czytamy na stronie organizacji.

Kto może należeć do Opus Dei i czy należy żyć w celibacie?

Zgodnie z regułami Opus Dei do organizacji mogą należeć świeccy, katolicy, osoby dorosłe: mężczyźni i kobiety. To ci, którzy "zauważą, że Bóg powołuje ich do oddanej służby pośród spraw tego świata i odpowiedzą w sposób wolny na to wezwanie. W istocie, wstąpienie do Opus Dei jest zawsze zobowiązaniem z miłości w odpowiedzi na Boże powołanie". Zarówno kobiety jak i mężczyźni, mogą żyć w celibacie, który jak czytamy: - Jest to dar od Boga, a jego celem jest praca apostolska. Pozwala on na większe zaangażowanie w zadaniach formacyjnych, nie zmieniając niczego w pozycji wiernych Opus Dei jako świeckich w Kościele, w ich sytuacji zawodowej i społecznej.