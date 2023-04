Pilne! Andrzej Duda zdradził, kogo powoła na ministra rolnictwa i ministra cyfryzacji! Znane twarze

Wybory do Sejmu i Senatu 2023. Co je różni? Wyjaśnimy z ekspertem od prawa wyborczego

Obaj politycy to znane twarze w ekipie związanej z PiS. - Tak, mogę oficjalnie powiedzieć, umówiliśmy się wczoraj z panem premierem, właśnie wczoraj pan premier ze mną na ten temat jeszcze rozmawiał, że dzisiaj dokonamy powołania dwóch ministrów. Nie tylko ministra, który przejmie pałeczkę prowadzenia spraw polskiego rolnictwa po panu ministrze, premierze Henryku Kowalczyku - poinformował Andrzej Duda. Dopytywany, czy to stanowisko obejmie Robert Telus (tu przeczytasz, kim jest Robert Telus), prezydent odpowiedział: "Tak, pana posła Telusa". - Ale też będzie minister cyfryzacji - oświadczył niespodziewanie Andrzej Duda. - Pan premier mi powiedział, że jest przekonany, że może tę cyfryzację w pełni, również i w sensie formalnym, złożyć w godne ręce. Dzisiaj jest tak, że sam pełni osobiście urząd tego ministra - dodał. Dopytywany, kto zostanie ministrem cyfryzacji, Duda odpowiedział, że będzie nim sekretarz stanu w KPRM i pełnomocnik rządu ds. cyberbezpieczeństwa Janusz Cieszyński. - Nie jest to żadne zaskoczenie" - zaznaczył prezydent. rezydent przekazał, że premier Mateusz Morawiecki powiedział mu, że nabrał tyle zaufania do Cieszyńskiego oraz do jego profesjonalizmu, zdolności i wiedzy, że może mu powierzyć w pełni ten urząd.

Henryk Kowalczyk do dymisji z funkcji ministra rolnictwa i rozwoju wsi podał się w środę, 5 kwietnia. Ministerstwo cyfryzacji zostało zlikwidowane w 2020 roku. Przedtem kierowali nim m.in. Marek Zagórski i Anna Streżyńska.