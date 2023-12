Rewolucja w 800 plus. Waloryzacja nie dla wszystkich?! Marszałek się wygadał

Nowy rok zacznie się od wypłaty 800 plus

1 stycznia wchodzi w życiu program 800 plus. Od tego momentu rodzice dostawać będą nie - tak jak dotychczas - 500 zł na dziecko, tylko o 300 złotych więcej. W przeobrażeniu programu 500 plus w 800 plus nie przeszkodzi niemal pewna już zmiana władzy - Wbrew propagandzie i nieustannemu szczuciu tych, którzy odchodzą, nowy rok zacznie się od wypłaty 800 plus oraz 30 proc. podwyżek dla nauczycieli. Mamy to zagwarantowane w naszym projekcie budżetu - zapowiedział na konferencji prasowej w piątek, 8 grudnia, Donald Tusk. Wiele osób zastanawia się jednak nad tym, jaka będzie dalsza przyszłość programu 800 plus. PSL od jakiegoś czasu sugeruje, że pewne przywileje powinny być tylko dla osób aktywnych zawodowo. - Powinniśmy dążyć do tego, aby 800 plus przysługiwało tylko tym osobom, które pracują, którzy są zatrudnieni, którzy są aktywni zawodowo - mówił w rozmowie z Wp.pl Miłosz Motyka.

Waloryzacja 800 plus. Marek Sawicki: Powiązałbym z aktywnością zawodową

Teraz w rozmowie z "Super Expressem" marszałek senior Marek Sawicki zapewnił, że "to, co zostało przyznane, nie będzie cofnięte". Osoby, które nie pracują, mogą jednak obawiać się przyszłości. - Jestem zwolennikiem tego, żeby kolejne waloryzacje były powiązane jednak z aktywnością zawodową - powiedział polityk PSL. Jeśli faktycznie tak by się stało, program 800 plus czekałaby prawdziwa rewolucja. Niewykluczone też, że w przyszłości zostanie wprowadzony jakiś próg dochodowy dotyczący 800 plus. Z sondażu przeprowadzonego przez Instytut Badań Pollster dla "SE" wynika, że oczekuje tego zdecydowana większość Polaków. Takie rozwiązanie poparłby także ekonomista prof. Ryszard Bugaj. - Na przykład moja córka wychowuje dwoje dzieci, mają z mężem dobrą sytuacją materialną. Po co im jeszcze 500 zł razy dwa? Sytuacja polskiego budżetu nie jest dramatyczna, ale są zagrożenia. Trzeba to brać pod uwagę - podkreślił ekspert.

W naszej galerii prezentujemy, jak zmieniał się Marek Sawicki