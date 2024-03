i Autor: PAP/EPA, AP

jest się czego obawiać?

Putin wygłosił coroczne przemówienie. Tuska zaniepokoiły te słowa! "Trzeba traktować śmiertelnie poważnie"

pmar 9:13 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Raz do roku Władimir Putin przemawia do Rosjan. Podobnie było w czwartek, 29 tego 2024 r. Rosyjski prezydent przekonywał swoich rodaków, że Ameryka i NATO przygotowują się do uderzenia na ich kraj, a to może wywołać konflikt nuklearny i koniec cywilizacji! Słowami Putina przejął się Donald Tusk. - To wszystko trzeba traktować śmiertelnie poważnie - ocenił alarmująco polski premier, odnosząc się do wygłoszonego przemówienia.